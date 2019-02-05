Кількість травмованих через ожеледицю у Києві опустилася до мінімуму



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Серед травмованих немає дітей

За минулу добу у Києві через ожеледицю травмувалися 17 осіб, дітей серед них немає. Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

«Вчора травмувалися – 17, дітей – 0», - сказала вона в коментарі УНН.

З початку погіршення погодних умов, 14 листопада, всього від ожеледиці травмувалися 6212 киян, з них 517 дітей.

Як повідомляв «Главком», 30 січня у Києві було травмовано через ожеледицю 273 людини - рекордна кількість з початку снігопадів.

До цього пік звернень травмованих через ожеледицю у Києві був зафіксований 27 грудня. Тоді з травмами до лікарів звернулися 228 осіб.