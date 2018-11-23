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    Киян попередили про зміну погоди на вихідних

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    У столиці очікується мокрий сніг - Киян попередили про зміну погоди на вихідних
    У столиці очікується мокрий сніг

    Погода принесе суттєві стрибки атмосферного тиску

    У суботу, 24 листопада, у Києві опадів не очікується. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві субота суха й морозна», - написала вона.

    За її прогнозом, «неділя - з мокрим снігом, який перейде у дощ, а також з потеплінням на 2-4 градуси».

    Синоптик додала, що така погода принесе суттєві стрибки атмосферного тиску. «Тримайте голови та судини під здоровим наглядом», - порадила Діденко.

    Як повідомлялося, за прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі дні в Україні ускладняться погодні умови.

    Нагадаємо, 14 листопада у Києві випав перший сніг.

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