Киян попереджають про 30-градусну спеку у вівторок
До кінця тижня спека посилиться
У вівторок, 11 червня, у Києві пануватиме спека. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«У Києві вівторок буде спекотним, +30+32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою», - написала вона.
За її прогнозом, до кінця тижня спека домінуватиме і навіть посилиться.
«Такі люті градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням, зростає пожежна небезпека у «сухих» областях України. Будьте уважними до себе і до довкілля», - попереджає Діденко.
За попередніми прогнозами, спека спаде 16-17 червня.
Як повідомлялося, температура повітря у вівторок, 11 червня, по Україні вдень становитиме +30+34 градуси, у західних областях +27+31 градус.
Також повідомлялося, що у червні Україну накриють магнітні бурі.
Вони випадають на такі числа:
- 10 червня - магнітне коливання середньої сили.
- 19 червня - потужна магнітна буря.
- 28-30 червня - очікуються магнітні бурі 4-5 балів.
Симптоми при магнітних бурях: безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, стрибки тиску.