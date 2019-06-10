  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Киян попереджають про 30-градусну спеку у вівторок

    • Розсилка
    Киян попереджають про 30-градусну спеку у вівторок

    До кінця тижня спека посилиться

    У вівторок, 11 червня, у Києві пануватиме спека. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві вівторок буде спекотним, +30+32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою», - написала вона.

    За її прогнозом, до кінця тижня спека домінуватиме і навіть посилиться.

    «Такі люті градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням, зростає пожежна небезпека у «сухих» областях України. Будьте уважними до себе і до довкілля», - попереджає Діденко.

    За попередніми прогнозами, спека спаде 16-17 червня.

    Як повідомлялося, температура повітря у вівторок, 11 червня, по Україні вдень становитиме +30+34 градуси, у західних областях +27+31 градус.

    Також повідомлялося, що у червні Україну накриють магнітні бурі.

    Вони випадають на такі числа:

    • 10 червня - магнітне коливання середньої сили.
    • 19 червня - потужна магнітна буря.
    • 28-30 червня - очікуються магнітні бурі 4-5 балів.

    Симптоми при магнітних бурях: безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, стрибки тиску.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ спека повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ