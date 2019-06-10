Киян попереджають про 30-градусну спеку у вівторок



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До кінця тижня спека посилиться

У вівторок, 11 червня, у Києві пануватиме спека. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві вівторок буде спекотним, +30+32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою», - написала вона.

За її прогнозом, до кінця тижня спека домінуватиме і навіть посилиться.

«Такі люті градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням, зростає пожежна небезпека у «сухих» областях України. Будьте уважними до себе і до довкілля», - попереджає Діденко.

За попередніми прогнозами, спека спаде 16-17 червня.

Як повідомлялося, температура повітря у вівторок, 11 червня, по Україні вдень становитиме +30+34 градуси, у західних областях +27+31 градус.

Також повідомлялося, що у червні Україну накриють магнітні бурі.

Вони випадають на такі числа:

10 червня - магнітне коливання середньої сили.

19 червня - потужна магнітна буря.

28-30 червня - очікуються магнітні бурі 4-5 балів.

Симптоми при магнітних бурях: безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, стрибки тиску.