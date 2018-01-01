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    Киян попереджають про ожеледицю

    11 лютого на дорогах столиці місцями ожеледиця
    У понеділок, 11 лютого, у столиці очікується хмарна погода, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також сьогодні у Києві буде без істотних опадів, видимість 2-4 км. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень близько 0°. Під час ожеледиці водіям рекомендують
    • Сьогодні, 06:57
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    Ожеледиця на столичних дорогах
    Ожеледиця на столичних дорогах

    11 лютого на дорогах столиці місцями ожеледиця

    У понеділок, 11 лютого, у столиці очікується хмарна погода, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    Також сьогодні у Києві буде без істотних опадів, видимість 2-4 км. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень близько 0°.

    Під час ожеледиці водіям рекомендують дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій, а при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ – знижувати швидкість до мінімуму.

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