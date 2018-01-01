Киян попереджають про ожеледицю
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Ожеледиця на столичних дорогах
11 лютого на дорогах столиці місцями ожеледицяУ понеділок, 11 лютого, у столиці очікується хмарна погода, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».
Також сьогодні у Києві буде без істотних опадів, видимість 2-4 км. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень близько 0°.
Під час ожеледиці водіям рекомендують дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій, а при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ – знижувати швидкість до мінімуму.