Киян попереджають про ожеледицю

11 лютого на дорогах столиці місцями ожеледиця

У понеділок, 11 лютого, у столиці очікується хмарна погода, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також сьогодні у Києві буде без істотних опадів, видимість 2-4 км. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень близько 0°. Під час ожеледиці водіям рекомендують



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Ожеледиця на столичних дорогах

11 лютого на дорогах столиці місцями ожеледиця

У понеділок, 11 лютого, у столиці очікується хмарна погода, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє « Главком ».

Також сьогодні у Києві буде без істотних опадів, видимість 2-4 км. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень близько 0°.

Під час ожеледиці водіям рекомендують дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій, а при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ – знижувати швидкість до мінімуму.