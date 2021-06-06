Травмований їжак сам прийшов до Одеського зоопарку. Як лікують тварину

За словами працівників зоопарку, їжак був дуже голодний

Їжак уже тиждень на лікуванні у реабілітаційному центрі зоопарку, у нього діагностували травму ока

В Одеському зоопарку лікують травмованого їжака, який самостійно потрапив на територію звіринцю. Наразі малюк перебуває в задовільному стані, розповів «Суспільному» директор зоопарку Ігор Бєляков.

За його словами, тварина вже тиждень на лікуванні у реабілітаційному центрі зоопарку. У їжака діагностували травму ока.

«Це той випадок, коли тварина сама прийшла до зоопарку по допомогу. Їжаки живуть у сусідньому парку. Він був худим, у нього було пошкоджене одне око. І він самостійно прийшов в зоопарк, прийшов до людей», – розповів Бєляков.

Реабілітацією тварини займається співробітниця закладу Наталя Буковецька. За її словами, тварину необхідно підлікувати та вигодувати.

«Їжак був дуже голодний. Якоїсь миті він почав хапати каміння і гризти. Тварина потрапила у якусь біду, тому що в неї немає ока, а також був пошкоджений ніс. Це молодий ще їжачок, цьогорічний. Після лікування ми повернемо його звичайне середовище», – пояснила Буковецька.

Незабаром лікарі та працівники зоопарку вирішуватимуть, чи можна відпускати їжака за межі закладу. Крім нього в реабілітаційному центрі звіринця наразі перебувають травмовані птахи, яких привезли містяни.

«Нам останні декілька років почали дуже багато приносити поранених птахів. Також приносять і черепах, і змій, і куниць», – зазначив директор зоопарку.

Раніше також у місті Коломия допомога рятувальників знадобилася їжачку, який впав в глибоку трубу на території м’ясокомбінату.