Киян та гостей міста кличуть на день народження левів
- Сьогодні, 16:14
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Лев у столичному зоопарку
У столичному зоопарку святкуватимуть день народження хижаків
У вихідні, 27 та 28 січня, у Київському зоопарку пройдуть розважальні заходи з нагоди дня народження чотирьох левів.
Про це інформує прес-служба столичного звіринця, повідомляє «Главком».
«Левиний прайд вийде на пошук смаколиків. Винюхати, дострибнути, дістати, відібрати, розпакувати та першим смакувати – це справжній святковий квест для четвірки африканських левів – Геркулеса, Христини, Вілії та Дарини», - йдеться у повідомленні.
Також у зоопарку зазначають, що гості отримають багато позитивних емоцій.