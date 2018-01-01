Киян та гостей міста кличуть на день народження левів

У столичному зоопарку святкуватимуть день народження хижаків

У вихідні, 27 та 28 січня, у Київському зоопарку пройдуть розважальні заходи з нагоди дня народження чотирьох левів. Про це інформує прес-служба столичного звіринця, повідомляє «Главком». «Левиний прайд вийде на пошук смаколиків. Винюхати, дострибнути, дістати, відібрати, розпакувати та першим смакувати – це



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лев у столичному зоопарку

У столичному зоопарку святкуватимуть день народження хижаків

У вихідні, 27 та 28 січня, у Київському зоопарку пройдуть розважальні заходи з нагоди дня народження чотирьох левів.

Про це інформує прес-служба столичного звіринця, повідомляє «Главком».

«Левиний прайд вийде на пошук смаколиків. Винюхати, дострибнути, дістати, відібрати, розпакувати та першим смакувати – це справжній святковий квест для четвірки африканських левів – Геркулеса, Христини, Вілії та Дарини», - йдеться у повідомленні.

Також у зоопарку зазначають, що гості отримають багато позитивних емоцій.