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    Киян та гостей міста кличуть на день народження левів

    У столичному зоопарку святкуватимуть день народження хижаків
    У вихідні, 27 та 28 січня, у Київському зоопарку пройдуть розважальні заходи з нагоди дня народження чотирьох левів. Про це інформує прес-служба столичного звіринця, повідомляє «Главком».  «Левиний прайд вийде на пошук смаколиків. Винюхати, дострибнути, дістати, відібрати, розпакувати та першим смакувати – це
    • Сьогодні, 16:14
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    Лев у столичному зоопарку
    Лев у столичному зоопарку

    У столичному зоопарку святкуватимуть день народження хижаків

    У вихідні, 27 та 28 січня, у Київському зоопарку пройдуть розважальні заходи з нагоди дня народження чотирьох левів.

    Про це інформує прес-служба столичного звіринця, повідомляє «Главком». 

    «Левиний прайд вийде на пошук смаколиків. Винюхати, дострибнути, дістати, відібрати, розпакувати та першим смакувати – це справжній святковий квест для четвірки африканських левів – Геркулеса, Христини, Вілії та Дарини», - йдеться у повідомленні.

    Також у зоопарку зазначають, що гості отримають багато позитивних емоцій.

    вихідні
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