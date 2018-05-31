Програма Першого Київського балу на Контрактовій площі

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    Киян та гостей міста запрошують на Київський бал на Контрактовій (програма)

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    Репетиція Київського балу - Киян та гостей міста запрошують на Київський бал на Контрактовій (програма)
    Репетиція Київського балу

    Два дві на Контрактовій відбуватиметься великий музичний і танцювальний флешмоб

    У п’ятницю, 1 червня, у День захисту дітей, та 2 червня на території Контрактової площі та прилеглої до неї вулиці Петра Сагайдачного у Подільському районі столиці буде проходити Перший Київський бал.

    На два дні Контрактову площу перетворять на найбільшу танцювальну площу Європи, де зберуться прихильники активного способу життя – будуть майстер-класи з танців від відомих хореографів, безліч живої музики, спілкування із зірками сцени, знаними спортсменами, а кожен глядач стане учасником свята.

    Крім того, під час балу 1 червня, у День захисту дітей, планується встановити рекорд України – близько однієї тисячі дітей з усієї країни одночасно танцюватимуть вальс. Протягом другого дня балу, 2 червня, на сцену вийдуть досвідчені танцюристи, серед них – учасники Асоціації університетів третього віку, які покажуть вправність у «срібному вальсі». За інформацією організаторів, підтримають їх народна артистка України Валентина Степова та заслужений артист України Григорій Чапкіс.

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    Розважальну програму будуть вести популярні радіо-діджеї. Під час балу в онлайн-режимі відбудеться Національний відбір учасників міжнародного музичного конкурсу «Берлінська перлина» (Berlinare Perle). Журі відбору очолить народний артист України, артист ЮНЕСКО в ім’я миру Герман Макаренко.

    Також цікавими гостям заходу будуть: автограф-сесії з відомими українцями, квітковий парад та різноманітні навчальні студії, які проходитимуть протягом двох днів балу. Волонтерами-танцюристами, які заохочуватимуть глядачів стати учасниками хореографічних постановок, будуть дебютанти цьогорічного віденського балу у Києві.

    30 травня на Подолі відбулася відкрита репетиція Київського балу.

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    Програма Першого Київського балу на Контрактовій площі
    Програма Першого Київського балу на Контрактовій площі
    Програма Першого Київського балу на Контрактовій площі
    Програма Першого Київського балу на Контрактовій площі
    Програма Першого Київського балу на Контрактовій площі
    Програма Першого Київського балу на Контрактовій площі

    Проведення Першого Київського балу сприятиме популяризації бальної культури та створенню нової культурної традиції у столиці та поширенню позитивного іміджу України як європейської столиці, яка поділяє спільні з Європейським союзом цінності й надбання.

     

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