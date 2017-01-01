Киян та гостей столиці попередили про затримки в роботі громадського транспорту
- Сьогодні, 10:43
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Громадський транспорт столиці
Увага! Через ожеледицю всі тролейбусні та автобусні маршрути курсують з відхиленням
У зв᾽язку із складними погодними умовами та ожеледицею сьогодні, 29 листопада, на всіх тролейбусних і автобусних маршрутах введено оперативне положення № 3 – курсування без дотримання розкладу руху.
Про це інформує «Київпастранс», повідомляє «Главком».
Як повідомлялось учора, за інформацією Укргідрометцентру, сьогодні зранку в Києві ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, температура вдень близько 0°.
Київська міська державна адміністрація просить киян бути обережними на дорогах та, за можливістю, утримуватися від поїздок власними транспортними засобами.