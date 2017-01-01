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    Киян та гостей столиці попередили про затримки в роботі громадського транспорту

    Увага! Через ожеледицю всі тролейбусні та автобусні маршрути курсують з відхиленням
    У зв᾽язку із складними погодними умовами та ожеледицею сьогодні, 29 листопада, на всіх тролейбусних і автобусних маршрутах введено оперативне положення № 3 – курсування без дотримання розкладу руху. Про це інформує «Київпастранс», повідомляє «Главком». Як повідомлялось учора, за інформацією Укргідрометцентру,
    • Сьогодні, 10:43
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    Громадський транспорт столиці
    Громадський транспорт столиці

    Увага! Через ожеледицю всі тролейбусні та автобусні маршрути курсують з відхиленням

    У зв᾽язку із складними погодними умовами та ожеледицею сьогодні, 29 листопада, на всіх тролейбусних і автобусних маршрутах введено оперативне положення № 3 – курсування без дотримання розкладу руху.

    Про це інформує «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    Як повідомлялось учора, за інформацією Укргідрометцентру, сьогодні зранку в Києві ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, температура вдень близько 0°.

    Київська міська державна адміністрація просить киян бути обережними на дорогах та, за можливістю, утримуватися від поїздок власними транспортними засобами.

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