Киян возитиме трисекційний трамвайний поїзд з кондиціонером і Wi-Fi (фото)

У салоні трамвая встановлені ергономічні крісла, система звукового інформування пасажирів та світлодіодне освітлення

Сьогодні, 2 травня, комунальне підприємство «Київпастранс» в рамках всеукраїнського тестування отримало трисекційний трамвайний поїзд моделі К-1М6 компанії «Татра-Юг», який був виготовлений на виробничих потужностях Південного машинобудівного заводу. Про це повідомляє прес-служба КП



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Трисекційний трамвайний поїзд моделі К-1М6

У салоні трамвая встановлені ергономічні крісла, система звукового інформування пасажирів та світлодіодне освітлення

Сьогодні, 2 травня, комунальне підприємство «Київпастранс» в рамках всеукраїнського тестування отримало трисекційний трамвайний поїзд моделі К-1М6 компанії «Татра-Юг», який був виготовлений на виробничих потужностях Південного машинобудівного заводу. Про це повідомляє прес-служба КП «Київпастранс».

Трамвайний поїзд має понад 70% низької підлоги, обладнаний місцями для людей з інвалідністю, кондиціонером та мережею Wi-Fi. В салоні встановлені ергономічні крісла, система звукового інформування пасажирів та світлодіодне освітлення.

Експлуатація трамвайного поїзда відбуватиметься на лівобережних маршрутах, які експлуатує Дарницьке трамвайне депо. Мета - продемонструвати переваги низькопідлового трамвая на місцевості, де не передбачені зупинкові платформи. Подібні тестування вже відбулися у містах Кам'янське та Дніпро.

За договорами минулого року КП «Київпастранс» було придбано та введено в експлуатацію 35 вагонів «PESA Fokstrot» та 5 вагонів «Електрон T5B64».

Як повідомлялося, на Борщагівську лінію швидкісного трамвая вийшов черговий тематичний трамвай у рамках проекту «Видатні українці». Трамвай прикрашений портретом режисера Олександра Довженка.