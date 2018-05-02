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    Киян возитиме трисекційний трамвайний поїзд з кондиціонером і Wi-Fi (фото)

    У салоні трамвая встановлені ергономічні крісла, система звукового інформування пасажирів та світлодіодне освітлення
    Сьогодні, 2 травня, комунальне підприємство «Київпастранс» в рамках всеукраїнського тестування отримало трисекційний трамвайний поїзд моделі К-1М6 компанії «Татра-Юг», який був виготовлений на виробничих потужностях Південного машинобудівного заводу. Про це повідомляє прес-служба КП
    • Сьогодні, 16:31
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    Трисекційний трамвайний поїзд моделі К-1М6&nbsp;
    Трисекційний трамвайний поїзд моделі К-1М6 

    У салоні трамвая встановлені ергономічні крісла, система звукового інформування пасажирів та світлодіодне освітлення

    Сьогодні, 2 травня, комунальне підприємство «Київпастранс» в рамках всеукраїнського тестування отримало трисекційний трамвайний поїзд моделі К-1М6 компанії «Татра-Юг», який був виготовлений на виробничих потужностях Південного машинобудівного заводу. Про це повідомляє прес-служба КП «Київпастранс».

    Трамвайний поїзд має понад 70% низької підлоги, обладнаний місцями для людей з інвалідністю, кондиціонером та мережею Wi-Fi. В салоні встановлені ергономічні крісла, система звукового інформування пасажирів та світлодіодне освітлення. 

    Експлуатація трамвайного поїзда відбуватиметься на лівобережних маршрутах, які експлуатує Дарницьке трамвайне депо. Мета - продемонструвати переваги низькопідлового трамвая на місцевості, де не передбачені зупинкові платформи. Подібні тестування вже відбулися у містах Кам'янське та Дніпро.

    За договорами минулого року КП «Київпастранс» було придбано та введено в експлуатацію 35 вагонів «PESA Fokstrot» та 5 вагонів «Електрон T5B64». 

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    Киян возитиме трисекційний трамвайний поїзд з кондиціонером і Wi-Fi (фото)
    Киян возитиме трисекційний трамвайний поїзд з кондиціонером і Wi-Fi (фото)
    Киян возитиме трисекційний трамвайний поїзд з кондиціонером і Wi-Fi (фото)

    Як повідомлялося, на Борщагівську лінію швидкісного трамвая вийшов черговий тематичний трамвай у рамках проекту «Видатні українці». Трамвай прикрашений портретом режисера Олександра Довженка.

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