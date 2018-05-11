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    Киян закликають побігати парком Нивки і позбирати сміття, яке не здатні прибрати комунальники

    • Сьогодні, 15:56
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    Поєднання бігу із прибиранням сміття
    Поєднання бігу із прибиранням сміття

    Кияни вийдуть на плогінг у парк «Нивки»

    У неділю, 13 травня, у парку «Нивки» відбудеться тренування до «26-го Пробігу під каштанами» у форматі плогінгу. Про це повідомили «Главкому» організатори заходу.

    Плогінг - новий термін, який походить від двох слів: «plocka upp», що у перекладі зі шведського означає підібрати, і «jogging» - біг. Цей рух пропагує здоровий спосіб життя з користю для екології.

    Кияни вийдуть на пробіжку із сміттєвими пакетами, щоб не тільки потренуватися бігати, але й прибрати один із парків міста. Тренування проходитиме під музичний супровід та під керівництвом професійного тренера - Олени Ханчанової. 

    Після прибирання усіх учасників-плогерів та журналістів чекає невеличкий пікнік.

    Початок заходу - 9:00, парк «Нивки» (збір на виході зі станції метро «Берестейська»). 

    Старі купи листя, будівельне сміття, аварійні сходи: дивіться фоторепортаж із парку «Нивки»

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