Киян закликають побігати парком Нивки і позбирати сміття, яке не здатні прибрати комунальники

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Поєднання бігу із прибиранням сміття

Кияни вийдуть на плогінг у парк «Нивки»

У неділю, 13 травня, у парку «Нивки» відбудеться тренування до «26-го Пробігу під каштанами» у форматі плогінгу. Про це повідомили «Главкому» організатори заходу.

Плогінг - новий термін, який походить від двох слів: «plocka upp», що у перекладі зі шведського означає підібрати, і «jogging» - біг. Цей рух пропагує здоровий спосіб життя з користю для екології.

Кияни вийдуть на пробіжку із сміттєвими пакетами, щоб не тільки потренуватися бігати, але й прибрати один із парків міста. Тренування проходитиме під музичний супровід та під керівництвом професійного тренера - Олени Ханчанової.

Після прибирання усіх учасників-плогерів та журналістів чекає невеличкий пікнік.

Початок заходу - 9:00, парк «Нивки» (збір на виході зі станції метро «Берестейська»).

Старі купи листя, будівельне сміття, аварійні сходи: дивіться фоторепортаж із парку «Нивки»

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