Киян закликають здати кров: де це зробити

Киян запрошують доєднатись до акції зі здачі крові

Акція зі здачі крові відбудеться в рамках І-го етапу Тижня безпеки дорожнього руху

З 23 травня 2022 року в Києві відбудеться загальнонаціональна благодійна акція зі здачі крові для лікування постраждалих у ДТП. Про це повідомив Київський міський центр крові.

Акція зі здачі крові відбудеться в рамках І-го етапу Тижня безпеки дорожнього руху.

Кров можна буде здати за адресами:

вул. Берлинського, 12 (правий Берег Києва), з 8:00 до 16:00;

вул. Запорожця, 26 (лівий Берег Києва), з 8:00 до 15:00.

Донором може бути кожна здорова людина від 18 до 60 років. Напередодні кроводачі потрібно виключити з раціону жирну їжу.

Здача крові або плазми корисна для здоров’я донора:

запускає процес оновлення організму;

стимулює імунітет;

знижує ризик розвитку захворювань серцево – судинної системи;

забір крові проводиться лише стерильними індивідуальними системами одноразового використання, що повністю виключає зараження.

Під час здачі крові донор безкоштовно обстежується на: групу крові, резус-фактор, біохімічне обстеження, ВІЛ, гепатити «В», «С», сифіліс, АТЛ (печінковий показник).

До слова, у держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.