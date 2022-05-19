Киян закликають здати кров: де це зробити
Акція зі здачі крові відбудеться в рамках І-го етапу Тижня безпеки дорожнього руху
З 23 травня 2022 року в Києві відбудеться загальнонаціональна благодійна акція зі здачі крові для лікування постраждалих у ДТП. Про це повідомив Київський міський центр крові.
Акція зі здачі крові відбудеться в рамках І-го етапу Тижня безпеки дорожнього руху.
Кров можна буде здати за адресами:
- вул. Берлинського, 12 (правий Берег Києва), з 8:00 до 16:00;
- вул. Запорожця, 26 (лівий Берег Києва), з 8:00 до 15:00.
Здача крові або плазми корисна для здоров’я донора:
- запускає процес оновлення організму;
- стимулює імунітет;
- знижує ризик розвитку захворювань серцево – судинної системи;
- забір крові проводиться лише стерильними індивідуальними системами одноразового використання, що повністю виключає зараження.
Під час здачі крові донор безкоштовно обстежується на: групу крові, резус-фактор, біохімічне обстеження, ВІЛ, гепатити «В», «С», сифіліс, АТЛ (печінковий показник).
До слова, у держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.