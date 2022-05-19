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    Киян закликають здати кров: де це зробити

    Киян запрошують доєднатись до акції зі здачі крові - Киян закликають здати кров: де це зробити
    Киян запрошують доєднатись до акції зі здачі крові

    Акція зі здачі крові відбудеться в рамках І-го етапу Тижня безпеки дорожнього руху

    З 23 травня 2022 року в Києві відбудеться загальнонаціональна благодійна акція зі здачі крові для лікування постраждалих у ДТП. Про це повідомив Київський міський центр крові.

    Акція зі здачі крові відбудеться в рамках І-го етапу Тижня безпеки дорожнього руху.

    Кров можна буде здати за адресами:

    • вул. Берлинського, 12 (правий Берег Києва), з 8:00 до 16:00;
    • вул. Запорожця, 26 (лівий Берег Києва), з 8:00 до 15:00.
    Донором може бути кожна здорова людина від 18 до 60 років. Напередодні кроводачі потрібно виключити з раціону жирну їжу.

    Здача крові або плазми корисна для здоров’я донора:

    • запускає процес оновлення організму;
    • стимулює імунітет;
    • знижує ризик розвитку захворювань серцево – судинної системи;
    • забір крові проводиться лише стерильними індивідуальними системами одноразового використання, що повністю виключає зараження.

    Під час здачі крові донор безкоштовно обстежується на: групу крові, резус-фактор, біохімічне обстеження, ВІЛ, гепатити «В», «С», сифіліс, АТЛ (печінковий показник).

    До слова, у держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.

    Теги: росія окупанти ДТП Київ акція війна Україна окупація #stoprussia
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    Киян закликають здати кров: де це зробити