Киян запрошують на сезонні ярмарки: де купити недорогі продукти



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Цього тижня у Києві будуть проведені сезонні ярмарки

Цього тижня у столиці за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Сьогодні, 4 вересня, ярмарки тривають:

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86-А;

у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Багговутівська, 1; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу);

5 вересня (середа) ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. П. Вершигори, 1;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

6 вересня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

у Дніпровському районі – б-рі Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Печерському районі – вул. Московська, 2;

у Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1;

7 вересня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;

у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;

у Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білицької та Полкової); вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Миколи Кривоновса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20; перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу);

8 вересня (субота):

у Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33;

9 вересня (неділя):