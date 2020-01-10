Киян запрошують на Вечір різдвяних Василів



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Захід відбудеться у День українського політв’язня

У січні традиційно відбувається Вечір Різдвяних Василів, започаткований у 1989 році Євгеном Сверстюком в пам’ять про Василя Стуса, Василя Симоненка, Василя Чумака та Василя Еллана-Блакитного, які народилися в ці Різдвяні дні.

Цьогоріч захід відбудеться 12 січня, у День українського політв’язня, що відзначається від 1975 року за ініціативи В'ячеслава Чорновола. «Саме цього дня 1972 року в Україні розпочався «генеральний погром» українського шістдесятництва: упродовж кількох днів було заарештовано цілу плеяду відомих представників національно-демократичного руху: Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Василя Стуса, Івана Дзюбу, В’ячеслава Чорновола, Івана Геля та інших», - розповіла Наталія Позняк-Хоменко з Українського інституту національної пам’яті у пресцентрі «Главкома».

Україні досі доводиться боротись за визволення своїх синів і дочок – сучасних політв'язнів Кремля. Тому на Вечорі Різдвяних Василів спогади про дисидентське небобратство та про феномен «прямостояння» межуватимуть з роздумами про історичні уроки, які повторюються, про нинішніх кремлівських бранців та сучасну, імперську тоталітарну Росію.

«Минулого року на Вечорі українська актриса Рима Зюбіна зачитувала уривок твору бранця Кремля Олега Сенцова. А цього року сам Олег та Володимир Балух завітають на захід», - продовжує Позняк-Хоменко.

Захід відбудеться 12 січня о 16:00 в колонній залі КМДА.

Вхід вільний.

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