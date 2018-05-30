Киян запрошують на ярмарки: де цього тижня можна дешево скупитися
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Розсилка
На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція
Цього тижня у Києві для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції проводяться сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Сьогодні, 30 травня, ярмарки тривають у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. П. Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
31 травня (четвер) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
1 червня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; пров. Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової);
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20.
2 червня (субота) у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
3 червня (неділя) у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. С. Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
Як повідомлялося, Київ посів 75 місце серед 77 найбільших міст світу за вартістю проживання.