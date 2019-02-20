Киян запрошують на ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)



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На ярамарках пропонується сільськогосподарська продукція

Сьогодні ярмарки відбудуться у семи районах столиці

Сьогодні, 20 лютого, у Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Вони організовані за сприянням Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій.

Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

У вівторок ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. Петра Вершигори, 1;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

Як повідомлялося, з потеплінням у Києві відновлюють роботу сезонні ярмарки.