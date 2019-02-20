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    Киян запрошують на ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)

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    На ярамарках пропонується сільськогосподарська продукція - Киян запрошують на ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
    На ярамарках пропонується сільськогосподарська продукція

    Сьогодні ярмарки відбудуться у семи районах столиці

    Сьогодні, 20 лютого, у Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Вони організовані за сприянням Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій.

    Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    У вівторок ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. Петра Вершигори, 1;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

    Як повідомлялося, з потеплінням у Києві відновлюють роботу сезонні ярмарки.

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