Киянам нагадали, де не можна смажити шашлик, і про штраф

Приготування шашлику в забороненому місці у кращому випадку може обернутися штрафом

З приходом тепла кияни частіше стали відпочивати на природі з приготування шашлику. Але у лісах і посадках цього робити не можна. Приготування шашлику в забороненому місці у кращому випадку може обернутися штрафом. Гірше, коли через необережність може спалахнути все навкруги. 1 квітня 2016 року в Києві набула чинності заборона на розпалювання



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Приготування шашлику в забороненому місці у кращому випадку може обернутися штрафом

З приходом тепла кияни частіше стали відпочивати на природі з приготування шашлику. Але у лісах і посадках цього робити не можна.

Приготування шашлику в забороненому місці у кращому випадку може обернутися штрафом. Гірше, коли через необережність може спалахнути все навкруги.

1 квітня 2016 року в Києві набула чинності заборона на розпалювання багаття за межами спеціально визначених місць. Головною причиною такої заборони є низький рівень культури – після відпочинку люди залишають гори сміття і не загашені багаття. Тож шашлик у лісі може обернутися штрафом у розмірі 1,5 тис. грн.

Крім того, Правила пожежної безпеки України забороняють розпалювати багаття у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках і тим паче на балконах.

Розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 м від будівель та споруд, викидати незагашене вугілля забороняється.

В окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні можна зменшувати ці відстані до 5 м, за умови наявності спеціально обладнаного вогнища, а також вигородження місця застосування відкритого вогню негорючими конструкціями на максимальну висоту можливого полум’я.

Як повідомляв «Главком», на території столичних лісопаркових господарств облаштовано 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди). Вони огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження.

Джерело: ICTV