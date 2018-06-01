  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Киянам не нарахували субсидії за травень

    • Розсилка
    Киянам не нарахували субсидії за травень

    У КМДА обіцяють, що у наступних квитанціях буде здійснено перерахунок із урахуванням отриманої субсидії

    Киянам субсидія за травень буде нарахована у наступних квитанціях на сплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час прямого ефіру на телеканалі «NewsOne», інформує прес-служба КМДА.

    «Згідно із постановою Кабінету міністрів України № 329 від 27 квітня 2018 року змінено порядок нарахування субсидій громадянам України. У зв’язку з цим наразі здійснюється технічний процес нарахування за новим порядком. Саме тому у травні кияни отримали квитанції на сплату комунальних послуг без відображення субсидії», – розповів Поворозник.

    Він звернувся до киян із проханням сплатити зазначену суму у квитанції.

    Читайте також

    «Не сплативши вказану суму у платіжці, отримувач послуг накопичує борг, який потім може стати підставою для позбавлення субсидії», – наголосив Поворозник та додав, що у наступних квитанціях буде здійснено перерахунок із урахуванням отриманої субсидії.

    За його словами, у зв’язку зі змінами у порядку нарахування субсидій у столиці зміниться кількість домогосподарств які її отримують.

    «Близько 70% домогосподарств, які сьогодні отримують субсидії, можуть розраховувати на її перепризначення. Іншим 30% необхідно буде звернутися до органів соціального захисту та подати новий пакет документів для призначення субсидії», – зазначив Поворозник.

    Категорії громадян, яким необхідно подати новий пакет документів для призначення субсидій:

    • орендарі житла;
    • внутрішньо переміщені особи;
    • сім’ї, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих у помешканні осіб;
    • сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;
    • сім’ям, у яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року;
    • сім’ям, які станом на травень 2018 року мають понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018 року.

    Раніше «Київводоканал» повідомив, що розмір субсидії за травень не буде відображений у квитанції.

    Читайте також
    ЖКГ Київ субсидія КМДА кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ