Киянам не нарахували субсидії за травень

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У КМДА обіцяють, що у наступних квитанціях буде здійснено перерахунок із урахуванням отриманої субсидії

Киянам субсидія за травень буде нарахована у наступних квитанціях на сплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час прямого ефіру на телеканалі «NewsOne», інформує прес-служба КМДА.

«Згідно із постановою Кабінету міністрів України № 329 від 27 квітня 2018 року змінено порядок нарахування субсидій громадянам України. У зв’язку з цим наразі здійснюється технічний процес нарахування за новим порядком. Саме тому у травні кияни отримали квитанції на сплату комунальних послуг без відображення субсидії», – розповів Поворозник.

Він звернувся до киян із проханням сплатити зазначену суму у квитанції.

«Не сплативши вказану суму у платіжці, отримувач послуг накопичує борг, який потім може стати підставою для позбавлення субсидії», – наголосив Поворозник та додав, що у наступних квитанціях буде здійснено перерахунок із урахуванням отриманої субсидії.

За його словами, у зв’язку зі змінами у порядку нарахування субсидій у столиці зміниться кількість домогосподарств які її отримують.

«Близько 70% домогосподарств, які сьогодні отримують субсидії, можуть розраховувати на її перепризначення. Іншим 30% необхідно буде звернутися до органів соціального захисту та подати новий пакет документів для призначення субсидії», – зазначив Поворозник.

Категорії громадян, яким необхідно подати новий пакет документів для призначення субсидій:

орендарі житла;

внутрішньо переміщені особи;

сім’ї, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих у помешканні осіб;

сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;

сім’ям, у яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року;

сім’ям, які станом на травень 2018 року мають понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018 року.

Раніше «Київводоканал» повідомив, що розмір субсидії за травень не буде відображений у квитанції.