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    Киянам радять сидіти у приміщеннях: у столиці зривається вітер

    • Розсилка
    Киянам радять сидіти у приміщеннях: у столиці зривається вітер

    До кінця доби у Києві очікуються пориви вітру

    У столиці у найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 вересня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Фахівці рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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