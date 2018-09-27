Киянам радять сидіти у приміщеннях: у столиці зривається вітер



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До кінця доби у Києві очікуються пориви вітру

У столиці у найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 вересня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Управління з питань надзвичайних ситуацій нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Фахівці рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.