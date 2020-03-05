Кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз: де і коли



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У Києві працює пересувний флюорограф

У березні кияни традиційно можуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік його роботи надали у Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

Працюватиме флюорограф із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі можуть отримати довідку із результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Окрім того, у разі виявлення патології чи необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медичних закладів столиці.

Графік роботи пересувного флюорографа на березень 2020 року

Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотриманні процедури лікування. Тож своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження цієї небезпечної хвороби.