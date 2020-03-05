МВФ виділив $50 млрд бідним країнам, які постраждали від коронавірусу



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МВФ виділив $50 млрд країнам, які постраждали від коронавірусу

Для боротьби з коронавірусом країнам зі слабкими системами охорони здоров’я МВФ виділив кошти

Міжнародний валютний фонд оголосив про виділення 50 мільярдів доларів допомоги країнам, які постраждали від коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

«Виділені кошти підуть на допомогу бідним країнам і країнам з середнім рівнем доходу зі слабкими системами охорони здоров’я», – повідомили в МВФ.

У фонді прогонозують, що у зв’язку з поширенням коронавірусу економічне зростання сповільниться і призведе до того, що глобальний приріст виробництва у 2020 році сягне найповільнішого темпу після фінансової кризи 2008 року.

«Глобальне зростання у 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, але як далеко воно падатиме і як довго це триватиме, все ще важко передбачити», – зазначила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва

Нагадаємо, Світовий банк виділить $12 млрд на боротьбу з коронавірусом.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі становить 94 752 особи.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус, –сказав 5 березня заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.