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    Кияни можуть здати плоди каштана на переробку

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    Плоди каштана приймають у пунктах вторинної сировини - Кияни можуть здати плоди каштана на переробку
    Плоди каштана приймають у пунктах вторинної сировини

    За кілограм каштанів платять 2 грн

    У Києві у пунктах прийому вторинної сировини почали приймати плоди кінського каштану. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київміськвторресурси».

    «Друзі, чудова осіння новина! В пункти прийому можете здати плоди каштанів на переробку», - йдеться в повідомленні.

    Ціна 1 кг каштанів - 2 грн.

    «Відомо, що кінський каштан ефективно очищає повітря від вихлопних газів, тому це дерево користується популярністю у містах. Однак, на думку фармацевтів, медпрепарати, які виготовляються на основі таких каштанів, ніякої загрози для здоров’я не несуть, адже усі їх компоненти проходять ретельну перевірку», - зазначили на підприємстві «Київміськвторресурси».

    Дивіться карту пунктів прийому втор сировини:

    Як відомо, «Київміськвторресурси» приймають на переробку, макулатуру, скло, пластик, банки алюмінієві та ін.

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