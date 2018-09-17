Кияни можуть здати плоди каштана на переробку



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Плоди каштана приймають у пунктах вторинної сировини

За кілограм каштанів платять 2 грн

У Києві у пунктах прийому вторинної сировини почали приймати плоди кінського каштану. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київміськвторресурси».

«Друзі, чудова осіння новина! В пункти прийому можете здати плоди каштанів на переробку», - йдеться в повідомленні.

Ціна 1 кг каштанів - 2 грн.

«Відомо, що кінський каштан ефективно очищає повітря від вихлопних газів, тому це дерево користується популярністю у містах. Однак, на думку фармацевтів, медпрепарати, які виготовляються на основі таких каштанів, ніякої загрози для здоров’я не несуть, адже усі їх компоненти проходять ретельну перевірку», - зазначили на підприємстві «Київміськвторресурси».

Дивіться карту пунктів прийому втор сировини:

Як відомо, «Київміськвторресурси» приймають на переробку, макулатуру, скло, пластик, банки алюмінієві та ін.