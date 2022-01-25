У столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Городину, м’ясо, фрукти, а також соління кияни можуть купити у виробників за цінами дещо нижчими, ніж у магазинах

Сезонні ярмарки, на яких продаватимуть сільськогосподарську продукцію за нижчим цінами, ніж в магазині, пройдуть у столиці 25-30 січня. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Зокрема, 25 січня (вівторок) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі - вул. Івана Микитенка, 21-27;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

26 січня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

27 січня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Саксаганського, 69-75;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

28 січня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

29 січня (субота) в:

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21, вул. Петра Калнишевського, 1-5.

30 січня (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Метрологічна, 11Б-17/1;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

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