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    У столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси

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    На ярмарках можна придбати сезону продукцію - У столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
    На ярмарках можна придбати сезону продукцію
    фото: kyivcity.gov.ua

    Городину, м’ясо, фрукти, а також соління кияни можуть купити у виробників за цінами дещо нижчими, ніж у магазинах

    Сезонні ярмарки, на яких продаватимуть сільськогосподарську продукцію за нижчим цінами, ніж в магазині, пройдуть у столиці 25-30 січня. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Зокрема, 25 січня (вівторок) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
    • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі - вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    26 січня (середа) у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    27 січня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Саксаганського, 69-75;
    • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
    • Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

    28 січня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    29 січня (субота) в:

    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21, вул. Петра Калнишевського, 1-5.

    30 січня (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Метрологічна, 11Б-17/1;
    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

    До слова, українські науковці презентували «містичний» та високоврожайний сорт картоплі.

    Нагадаємо, за рік із січня 2021 року до січня 2022 року в Україні значно подорожчала цибуля.

    Теги: продукти ярмарок кияни
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    У столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси