Кияни назвали партії, які найбільше допомагають у боротьбі з коронавірусом
Кияни вважають коронавірус значною проблемою
Половина киян вважають проблему коронавірусу дуже важливою. Про це свідчать результати опитування Центру SOCIS.
Соціологи також з’ясували, що в ситуації з протидії епідемії Covid-19 мешканці столиці найвище оцінили благодійні і волонтерські зусилля партії п’ятого президента Петра Порошенка. Майже 22% вважають «Європейську Солідарність» політичною силою, яка найбільше допомагала у боротьбі з епідемією. «Слуги народу» - 8,7%, «Удар» - 4,4%, «Батьківщина – 2,2%, Голос -2,1%.
«Останні два слайди – наскільки важливою є проблема коронавірусу, де 1 означає зовсім не важливо, 5 – дуже важливо. Надзвичайно важливо – 49,2, менш важливою – чотирибальний показник 15,1, трибальний – 19,2, двобальний – 6,4 і лише 8,3 відсотка сказали, що зовсім не важливою є ця проблема», - зазначив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
«З огляду на це цікавим є останній слайд – «Скажіть, яка з політичних партій найбільше допомагає у боротьбі з коронавірусом?» Очевидно, що відповідь на це питання багато в чому буде позначатися на показниках на місцевих виборах восени цього року. Про роботу партії «Європейська Солідарність» чули і знають 21,9%, партія «Опозиційна платформа – За життя» - 14,1%, партія «Слуга народу» - 8,7%, очевидно це більше пов'язано з роботою окремих політиків представників партії по місту Києву, аніж по програмах самої партії, «Удар» Віталія Кличка - 4,1%, «Голос» - 2,2, «Батьківщина» - 2,1, інша партія 3,3%», - зауважив Кошель.
«Це цікавий показник, іноді такі питання ми ставимо про партії не тільки рейтингові, дуже часто вони корелюються з електоральним питанням, тобто дуже схожі відповіді - як люди віддають свої симпатії і готові голосувати, і в аналогічних питання показники схожі, але не в цьому випадку. На першому місці залишається як і в партійному рейтингу «Європейська Солідарність», а інші партії в цьому питанні розподілилися іншим чином. Люди, маючи якусь симпатію до тої чи іншої партії, але об’єктивно оцінюють ситуацію, яка з політичних сил допомагає населенню і Києву в боротьбі з коронавірусом на сьогоднішній день», - наголосив виконавчий директор Центру «Социс» Олександр Чашковський.
За результатами опитування, серед тих, хто візьме участь у виборах до Київради та вже визначився зі своїм кандидатом, «Європейська Солідарність» набирає майже 21%, «Слуга народу» - 18%, «Удар» Кличка 13,3%, ВО «Батьківщина» 9%, ОПЗЖ 8,8%, «Рух нових сил» 5,1%. Решта політичних сил не набирають 5%.
Дослідження проводилось методом телефонного опитування з 8 по 20 травня 2020 року. Всього було опитано 4000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх десяти адміністративно-територіальних районах міста, яке репрезентує доросле населення столиці за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження 1,9%.