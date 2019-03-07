Кияни подали проектів Громадського бюджету-2020 на понад мільярд гривень



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Всього зареєстровано 2208 проектів

У середу, 6 березня, завершилася реєстрація проектів Громадського бюджету-2020. Так, 802 команди подали 2208 проектів на суму 1,072 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Найпопулярніші категорії – освіта (772 проекти) та громадянське суспільство (352 проекти). Комунальне господарство, енергозбереження – 212 проектів, спорт – 203, публічний простір – 145, культура, туризм – 139, безпека – 89, охорона здоров’я – 71, соціальний захист – 66, екологія – 60, IT (інформаційні технології) – 36, дороги, транспорт – 31, інше – 28. Серед районів, мешканці яких подали на розгляд проекти Громадського бюджету, лідирує Дарницький, а найменше проектів подали з Печерського району міста», – розповів Поворозник.

За його словами, така активність киян була прогнозована.

«Для нас такий ажіотаж був очікуваним. Це лише підтверджує ефективність моделі бюджету участі, яка розвивається у Києві силами громадськості та міської влади, що її підтримує. Модифікована електронна система Громадського бюджету підтримує створення команд і об’єднання активістів навколо проектів. Це формує зріст долучення мешканців міста до ГБ і його розвиток. До кінця голосування за проекти ми очікуємо, що в команди проектів об’єднаються десятки тисяч досвідчених, небайдужих громадян, а за процесом слідкуватиме понад 1 мільйон киян, із яких не менше 200 тисяч візьме участь в електронному голосуванні», – зауважив перший заступник голови КМДА.

Поворозник нагадав, що до 24 квітня 2019 року відбуватиметься публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проектів та оскарження експертних висновків, а з 15 травня до 6 червня кияни зможуть віддати свої голоси за проекти.