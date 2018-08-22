Кияни радіють знесенню МАФів на Берестейській



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Кияни також припускають, що на звільненому місці збудують торговий центр

Біля станції метро «Берестейська» у Києві знесли кіоски, в тому числі з шаурмою.

Кияни тому факту радіють, бо стало чисто й вільно пересуватися.

Своїми враженнями вони діляться на сторінці спільноти «Мій Відрадний» у Facebook.

Люди дивуються, що у неділю тут ще був базар, а через два дні повивозили весь мотлох від демонтованих павільйонів. Хтось навіть сумує за «смачною шаурмою».

Кияни також припускають, що на звільненому місці збудують торговий центр або супермаркет, але це краще ніж базар-шанхай.

Джерело: Вечірній Київ