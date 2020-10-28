Киянин намагався вивезти до Амстердама понад сотню антикварних речей (фото)



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Серед виявлених предметів старовинні небезпечні бритви «Solingen» Фото: Київська митниця

Старовинні предмети були виявлені у багажі пасажира в аеропорту «Бориспіль»

У речах пасажира, який відлітав через аеропорт «Бориспіль» до Нідерландів, київські митники виявили 103 старовинні предмети, деяким уже понад п’ять століть.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

Для проходження митного контролю 39-річний киянин скористався «зеленим коридором», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або таких, на вивезення яких потрібен дозвіл.

Проте, під час перевірки ручної поклажі у рюкзаку пасажира митники виявили окремі предмети культурного вжитку та предмети військового зразка. Це стало підставою для перевірки решти багажних місць даного громадянина.

Скануюча система однозначно показала наявність значної кількості металевих предметів у валізах пасажира, після чого весь його багаж було оглянуто.

У багажі знаходилися старовинні мідні персні, наконечники до стріл, монети Європи (1512 рік), Російської Імперії (1894 рік) та Третього рейху (1933 рік), військові німецькі нагороди, в тому числі ордени «Залізний хрест», металеві портсигари часів Третього рейху з тавром «Alpaccа» 750 проби, пряжки, печатки, небезпечні бритви «Solingen», всі - з нацистською символікою, польові телефони, танковий телескоп, наручні та кишенькові годинники, срібні чарки у філігранному виконанні тощо знаходилися.

За консультацією з приводу переміщення цих предметів через митний кордон України на момент проходження митного контролю чоловік до співробітників Київської митниці не звертався.

В своїх поясненнях громадянин намагався заперечити, що дані предмети мають культурну цінність і повідомив, що скуповував їх на «блошиних ринках» для клієнтів в Амстердамі. Однак підтвердити свої слова дозвільними документами, що давали б йому право вивезти предмети за кордон, пасажир не зміг.

Експертна оцінка виявленого буде проведена додатково. Вона встановить вартість та цінність даних предметів.

Складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Предмети вилучено до винесення судом рішення у справі.

Виявлення стало можливим у співпраці з СБУ.