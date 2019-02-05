Киянин обміняв у банках за підробленими документами майже $7,3 млн



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Як підтверджуючий документ про походження коштів зловмисник використовував один і той же підроблений договір банківського депозиту

Співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного жителя столиці, який підозрюється в незаконних діях з документами на переказ грошових коштів. Про це повідомляє прес-служба податківців.

«У рамках розслідування встановлено, що впродовж півтора року вказаний громадянин у різних банківських установах Києва обміняв майже 7,3 мільйона доларів США готівкою, при цьому в кожному банку як підтверджуючий документ про походження коштів ним використовувався один і той же підроблений договір банківського депозиту. За висновками проведеної почеркознавчої експертизи, зловмисник особисто підписував всі банківські документи про проведення фінансових операцій, також він був впізнаний касирами банків, які проводили ці операції», - йдеться в повідомленні.

Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.200 КК України, матеріали з обвинувальним актом направлено до суду.