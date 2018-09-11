Киянин розгулював по місту із гранатою в кишені



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Вилучена у мешканця Києва граната

Боєприпас чоловік носив у кишені куртки

На бульварі Перова у столиці правоохоронці вилучили у киянина гранату. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Під час відпрацювання у рамках операції «Зброя та вибухівка» оперативники спільно із дільничними Дніпровського управління поліції на бульварі Перова помітили підозрілого чоловіка. У ході поверхневого огляду у кишені куртки поліцейські виявили предмет, схожий на гранату, та запал до неї. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків», - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, за попереднім висновком експерта, у киянина виявили корпус гранати РГД-5 та запал, які відправили на експертизу. Правопорушником виявився 40-річний місцевий мешканець, раніше судимий за вбивство.

«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі. Нині встановлюємо, звідки у нього граната та з якою метою він її зберігав», – додав Кузьмін.