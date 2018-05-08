Киянин сплатить у бюджет рекордну суму податків

Три мешканці Києва та Київської області задекларували до сплати податкові зобов’язання в розмірі від 50 млн грн до 100 млн грн

За результатами цьогорічної деклараційної кампанії, найбільша загальна сума доходів задекларована платниками податків м. Київ – 22,4 млрд грн, Київської - 3,8 млрд грн, Харківської - 3,6 млрд грн, Дніпропетровської - 3,5 млрд грн, Одеської - 2,6 млрд грн, Львівської - 2,4 млрд грн та Запорізької – 2,2 млрд грн областей. Про це



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Три мешканці Києва та Київської області задекларували до сплати податкові зобов’язання в розмірі від 50 млн грн до 100 млн грн

За результатами цьогорічної деклараційної кампанії, найбільша загальна сума доходів задекларована платниками податків м. Київ – 22,4 млрд грн, Київської - 3,8 млрд грн, Харківської - 3,6 млрд грн, Дніпропетровської - 3,5 млрд грн, Одеської - 2,6 млрд грн, Львівської - 2,4 млрд грн та Запорізької – 2,2 млрд грн областей. Про це повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан.

Очільник ДФС також розповів, що порівняно з минулим роком збільшилась і кількість платників, які задекларували до сплати в бюджет понад 10 млн грн, інформує прес-служба фіскалів.

Рекордну суму податкових зобов’язань – понад 120 млн грн – визначено до сплати мешканцем Києва.

Окрім цього, 3 мешканці Києва та Київської області задекларували до сплати податкові зобов’язання в розмірі від 50 млн грн до 100 млн грн, а 8 мешканців Києва та Запорізької області – від 10 млн грн до 50 млн грн.

Як повідомлялося, у столиці наразі налічується більше тисячі мільйонерів.