Киянин зголосився допомогти своїй дружині-сміттярці, я а йому відірвало руку



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Фото: kiev.informator.ua Місце інциденту

Постраждалий киянин виявився учасником АТО

У суботу, 11 серпня, в Києві за адресою вулиця Волинська, 22 чоловікові відірвало руку сміттєвозом. Інцидент стався близько 12:00.

Чоловікові близько 40-50 років.

З'ясувалося, що потерпілий не є працівником ЖЕКу, але його дружина - бригадир, попросила допомогти з прибиранням території, так як не вистачає людей.

Чоловік розвантажував сміття в сміттєвоз, діставав з контейнера жіночі сумки, які хтось викинув. Ремінь однієї з сумок зачепився за механізм в машині, який переробляє сміття, і його руку затягнуло, внаслідок чого у чоловіка відірвалася кисть руки. Його напарники швидко зорієнтувалися і пережали рану джгутом до приїзду медиків.

Також вони повідомили, що чоловік зовсім недавно повернувся із зони АТО цілим і неушкодженим, а чому зараз стався такий нещасний випадок - незрозуміло.

За словами поліції, це сталося через його недбалість. Чоловіка госпіталізували працівники «швидкої». На місці працює патрульна поліція.

Джерело: Информатор