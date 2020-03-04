Кличко дав киянам поради, що робити у разі підозри на коронавірус



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Кличко закликав киян за перших симптомів ГРВІ якнайшвидше звертатися до лікарів

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян та всіх українців якнайшвидше звертатися до лікарів за найперших симптомів ГРВІ. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Як наголошують лікарі, при перших проявах симптомів ГРВІ (підвищення температури, нежить, слабкість, кашель, задуха, біль у м’язах) необхідно залишатися вдома та якнайшвидше зв’язатися з лікарем, з яким ви підписали декларацію. Лікар вас уважно вислухає та прийме рішення щодо подальших дій. Це може бути його візит до хворого, дистанційне спостереження або - рекомендація негайно викликати швидку», - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що відсьогодні у столичних школах і дитячих садочках розпочали вимірювати температуру учням і вихованцям.

«Термометрами заклади освіти забезпечені - в тому числі й безконтактними. Також у школах і садках Києва посилили контроль за дотриманням режиму миття рук та дезінфекції приміщень - вологого прибирання, обробки поверхонь меблів, дверних ручок, регулярного провітрювання, дотримання температурного режиму», - написав мер Києва.

Він наголосив, що в столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна зателефонувати в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть звертатися за номером 15-83 зі стаціонарного телефону (безкоштовно) та 044-235-01-01 – з мобільного (згідно з тарифами мобільного оператора).

Як повідомлялося, за дорученням київського міського голови всі навчальні заклади столиці зобов’язали посилити контроль за станом здоров’я дітей та в разі погіршення самопочуття, у першу чергу, вимірювати температуру.

Керівники освітніх установ уже посилили дезінфекційний режим (вологе прибирання, очищення поверхонь меблів, дверних ручок тощо; провітрювання приміщень, дотримання температурного режиму, дотримання режиму особистої гігієни всіх учасників освітнього процесу).