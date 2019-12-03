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    Кличко купив новий велосипед і проїхав 1700 км Києвом

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    Кличко купив новий велосипед і проїхав 1700 км Києвом

    2019 рік додав Кличку сивини

    Після офіційної частини звіту про результати роботи міської влади у 2019 році мер Києва Віталій Кличко продемонстрував деякі світлини зі свого особистого архіву.

    Він показав, в яких країнах він побував протягом цього року, а також робочі будні столичного голови.

    Також Кличко повідомив про купівлю нового велосипеда.

    «В цьому році я купив ще один велосипед. Загалом за цей рік проїхав десь 1700 км нашим улюбленим містом», - розповів він.

    Кличко додав, що цей рік додав йому трішки сивини, додаткових 3 кг ваги, два з яких він хоче скинути найближчим часом.

    Він також зазначив, що попри всі труднощі, він і його команда продовжує працювати, щоб робити Київ ще кращим.

    Дивіться трансляцію звіту Кличка.

    Столичний голова відзвітував про результати роботи київської влади в 2019 році: про те, які проєкти вдалося втілити в місті та про плани розвитку Києва в наступному році.

    Віталій Кличко Київ мер велосипед
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