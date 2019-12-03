Кличко розповів, скільки «втомлених» київських мостів отримали друге дихання



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Будівництво нового Шулявського шляхопроводу Фото: Павло Авдокушин, Facebook

У 2019 році столична влада зосередилася на ремонті мостів і шляхопроводів

Київ залишається чемпіоном в оновленні дорожньої інфраструктури. Цього року у місті оновлено 16 мостів і шляхопроводів, капітально відремонтовано 830 прибудинкових територій та проїздів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час звіту про результати роботи міської влади у 2019 році.

«Ми ремонтуємо інфраструктуру, яку не оновлювали десятиліттями! Хочу зазначити, що за останніх 4 роки ми оновили понад 900 кілометрів доріг у Києві. Особливу увагу цього року приділили оновленню мостів та шляхопроводів. Більшість з них не ремонтували з часу введення в експлуатацію. А це - 40-50 років! Нам вдалося буквально вдихнути друге життя в такі інфраструктурні об’єкти, як Русанівський метроміст та Борщагівський шляхопровід. Ви самі знаєте, в якому вкрай «втомоленому» стані були ці об’єкти», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що на фінальній стадії перебуває будівництво нового Шулявського шляхопроводу. Такий великий об’єкт за такі короткі терміни в Україні будують вперше. Також у 2019-му тривали активні роботи з будівництва Подільсько-Воскресеньского мостового переходу і вже до кінця наступного року планують відкрити автомобільного сполучення новим мостом.

«Ми також продовжуємо ремонтувати київські дороги та проїзди. Столиця залишається чемпіоном в оновленні дорожньої інфраструктури. Цього року ми завершили капітальний ремонт, зокрема, вулиці Івана Федорова. Оновили та подовжили вулицю Сім’ї Кульженків, яку з’єднали з Великою Окружною дорогою. І тепер в столиці з’явився ще один транспортний коридор. Капітально відремонтували проспект Палладіна, Вигурівський бульвар та вулицю Алматинську та багато інших. Практично завершили капітальне оновлення Дарницької площі», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що на наступний рік чималі кошти - 5 мільярдів гривень, передбачили в проекті бюджету міста на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці.

Дивіться трансляцію звіту Кличка.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

29 жовтня Кличко повідомив, що будівельні роботи тривають на всіх ділянках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

Радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантував, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.