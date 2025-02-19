Як перевірити показання теплолічильника у будинку: пояснення «Київтеплоенерго»

Кияни за бажанням можуть долучитись до зняття показань у своєму будинку

В зоні обслуговування «Київтеплоенерго» понад 9,5 тисячі будівель, майже 90% із яких оснащені лічильниками тепла. Мешканці таких будинків сплачують за фактично спожиті обсяги тепла, які зафіксував прилад. Клієнти за бажанням можуть долучитись до зняття показань у своєму будинку. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго».

Хто знімає показники теплолічильників

У комунальному підприємстві пояснили, що періодичне зняття показань лічильників тепла забезпечують інженери комунального підприємства. За кожним спеціалістом закріплені мікрорайони, де вони знімають показання.

Фахівці особисто фіксують дані кожного приладу обліку, підключивши до нього ноутбук. Далі ці цифри вивантажують у систему обліку і на їхній основі формують нарахування за місяць.

«У будинках також встановлені «розумні» лічильники, які дозволяють знімати показання дистанційно, без особистої присутності спеціаліста. Таких лічильників – близько 4,5 тисячі, а це понад 55% від загальної кількості», – пояснили у «Київтеплоенерго».

Як нараховується оплата за тепло

Нарахування за тепло відбувається відповідно до урядової методики № 315: фактично спожиті будинком обсяги тепла розподіляють за показаннями квартирних лічильників. За відсутності квартирних лічильників – пропорційно до опалювальної площі кожної квартири. Також клієнти сплачують загальнобудинкові потреби: витрати на опалення місць загального користування, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення.

«Наше завдання – забезпечувати сталу роботу системи обліку теплової енергії. Для цього напередодні опалювального сезону ми обслуговуємо лічильники тепла, виконуємо їх ремонт і повірку, а також встановлюємо нові лічильники. Важливо, щоб клієнти сплачували саме за те тепло, що фактично спожив будинок», – зазначив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Як долучитись до зняття показань у своєму будинку

Клієнти за бажанням можуть долучитись до зняття показань у своєму будинку. Для цього потрібно подати заявку до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ за номером телефону (044) 500-15-57 (з мобільного) та 1557 (зі стаціонарного) або на сайті. Зареєструватись можна також за електронною адресою: [email protected]

Клієнтам, у чиїх будинках встановлений «розумний» лічильник, дані приладу обліку надійдуть у вигляді смс на вказаний номер телефону чи електронну пошту.

Нагажаємо, мешканці будинків – учасників міських програм енергоефективності в січні 2025 року зекономили на опаленні до 35%. Середня вартість за опалення одного квадратного метра у них склала 22,5 грн. Лідерами в заощадженні стали будинки у Солом’янському, Дніпровському та Деснянському районах столиці. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Загалом у Києві середня вартість опалення у січні склала 27,66 грн за 1 кв. м. Це усереднене нарахування для будинків, які обладнані загальнобудинковими лічильниками.

До слова, суми у платіжках за теплопостачання в Києві у листопаді 2024 року зросли на 6,5% в порівнянні з минулим роком. Про це під час брифінгу сказав директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін. За словами Лопатіна, збільшення сум у платіжках за тепло пояснюється похолоданням.