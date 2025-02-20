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Показники лічильників тепла та води: як їх зручно передати мешканцям Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Показники лічильників тепла та води: як їх зручно передати мешканцям Києва
Необхідно передавати дані лічильника правильно, щоб уникнути переплати за комунальні послуги
фото: zn.ua

Власники бойлерів мають щомісяця передавати показання лічильників гарячої води, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх

Для того, щоб не витрачати зайвий час на передачу показань лічильників, кияни можуть користуватися зручним сервісом «Комуналка». Як розповіли у «Київтеплоенерго», у цьому чат-боті зібрані всі служби, які постачають тепло, воду, газ та електроенергію.

У компанії зазначають, шо передавати показання лічильників опалення та гарячої води можна за допомогою чат-ботів у Telegram та Viber.

Також передавати показання можна у:

  • особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу;
  • особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго (https://kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/);
  • телефон Call-центру: (044)247-40-40, з моб.: (099)247-40-40, (093)-247-40-40, (096)247-40-40;
  • безкоштовна телефонна лінія: 0 800 404 407 (з моб.);
  • додаткові стаціонарні телефонні номери сервісних центрів районів міста.

«Київтеплоенерго» нагадало, що власники бойлерів мають щомісяця передавати показання лічильників гарячої води, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.

Теги: Київ Київтеплоенерго кияни опалення комуналка

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