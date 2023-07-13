Кличко назвав суму, яку Київ виділить з бюджету Силам оборони

Гроші підуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски

Цього року Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці понад 1,1 млрд грн. Також продовжить залучати допомогу від міжнародних партнерів для підрозділів територіальної оборони Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на початку засідання Київради, інформує Цензор.НЕТ.

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«У нинішніх складних умовах ми робимо все можливе для допомоги нашим ветеранам-захисникам та їхнім родинам, підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких сьогодні в Києві майже 400 тис. грн. Допомагаємо Збройним силам України. Минулого року на підтримку сил безпеки та оборони Києва ми профінансували з бюджету міста майже 850 млн грн. Від початку цього року – майже 350 млн грн. І продовжуємо виділяти кошти. На цей рік заплановано загалом – понад 1,1 млрд грн із бюджету столиці», – йдеться в повідомленні.

Кличко зазначив, що ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

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«Також ми передаємо бійцям на передову допомогу, яку залучаємо самі – від міжнародних партнерів. Ми передавали автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки. І продовжуємо це робити. І я вдячний усім, хто допомагає, збирає і надсилає те необхідне, що потрібне нашим захисникам. Сьогодні, наприклад, отримаємо від Австрії понад дві тисячі тактичних аптечок для військових. І одразу передамо їх на фронт підрозділам територіальної оборони Києва», – додав він.

Нагадаємо, триває 505-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів.