Кличко розповів, в якому стані київські мости

За словами голови КМДА, в аварійному стані наразі мости Патона та Метро

Нещодавно після масштабної ревізії укриттів президент України Володимири Зеленський анонсував перевірки мостів. За словами голови КМДА Віталія Кличка, перевірки також мають бути масштабними. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як саме і за якими критеріями вони відбуватимуться. Про це він розповів в інтерв'ю Бабелю.

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«Наскільки я знаю, в Україні понад 12 тисяч мостів і шляхопроводів. У Києві, наприклад, – 175. У нас є комунальне підприємство «Київавтошляхміст», яке займається питанням утримання штучних споруд і регулярно їх обстежує. Усі документи, інформацію, яку запросив уряд в рамках анонсованої перевірки, ми передали. Як саме вони збираються нею скористатися і для чого – побачимо», – зазначив мер столиці.

Кличко каже, в аварійному стані наразі перебуває міст Патона, який відкрили близько 70 років тому.

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«Два роки тому, як я вже казав, ми передали його на баланс Міністерства інфраструктури під «Велике будівництво», щоб роботи розпочалися. Цей обʼєкт – памʼятка архітектури, і там багато нюансів, зокрема з Мінкультури, які держава може вирішити максимально швидко», – розповів мер.

За словами голови КМДА, у критичному стані перебуває й міст Метро.

«Його конструкція за радянських часів була експериментальною, таких мостів було всього кілька в СРСР. Перебудувати його – великий виклик. Але ми вже розробляємо проєкт першочергових протиаварійних робіт на цьому мості. І плануємо розпочати його оновлення наступного року», – каже Кличко.

Крім того, Кличко заявив, що за кілька місяців на Подільсько-Воскресенському мосту планується запустити автотранспорт з лівого на правий берег. Зокрема, у січні 2019-го мер заявив, що за умов належного фінансування потрібно приблизно 1,5-2 роки, щоб запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Його планували запустити наприкінці 2021 року, але не запустили

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Нагадаємо, кастинг на місце мера Києва може проводитися тільки під час виборів, які відбудуться у 2025 році. Якщо хтось хоче зайнятися містом, він повинен готуватися до виборів. Це єдиний законний шлях, усе інше – спокуси контролювати столицю.

До слова, 1 липня президент Зеленський звільнив Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації – це трапилось після трагедії 1 червня, коли в Києві біля зачиненого укриття загинуло декілька людей. Проте, як стверджує співголова депутатської фракції політичної партії «Удар» у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець, Ратніков й досі керує районом, ба більше – 10 липня провів нараду для чиновників на тему укриттів.