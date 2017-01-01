Кличко обговорив з принцом Нідерландів втілення високих технологій в управлінні містом

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з принцом Константином Нідерландським, який прибув до Києва для участі у Міжнародному саміті мерів.

Віталій Кличко розповів гостеві про досягнення столичної влади у втіленні проектів Smart City, які ефективно працюють у Києві. Зокрема, це і система «Відкритий бюджет», і інструменти електронної демократії, міські сервіси сповіщень та контролю за рухом громадського транспорту, запис до лікаря он-лайн, встановлення сучасних камер



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Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з принцом Константином Нідерландським, який прибув до Києва для участі у Міжнародному саміті мерів.

Віталій Кличко розповів гостеві про досягнення столичної влади у втіленні проектів Smart City, які ефективно працюють у Києві. Зокрема, це і система «Відкритий бюджет», і інструменти електронної демократії, міські сервіси сповіщень та контролю за рухом громадського транспорту, запис до лікаря он-лайн, встановлення сучасних камер відеоспостереження, інші. Принц Константин відзначив, що за два роки Київ досяг значних успіхів у цій галузі.

Під час зустрічі сторони обговорили втілення високотехнологічних міських проектів. Принц Константин розповів про голландський стартап, який допомагає сплачувати за паркування, а також дає можливість відслідковувати наявність вільних місць для паркування.

Віталій Кличко наголосив, що столиця України відкрита до співпраці та зацікавлена переймати досвід Нідерландів у втіленні високотехнологічних проектів.