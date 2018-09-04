Кличко обіцяє, що за два тижні усі кияни будуть з гарячою водою



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Незабаром гаряча вода з'явиться в усіх будинках Києва

Мер Києва заявив, що всі суперечки врегульовані

Протягом двох тижнів в усіх будинках столиці з’явиться гаряча вода. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Київський міський голова зазначив, що важливим кроком для врегулювання суперечок із НАК «Нафтогаз» стало рішення уряду про надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги.

«Близько трьох тисяч будинків не мають теплопостачання протягом вже багатьох місяців, і ми робимо все, щоб отримувати газ по ціні для населення і щоб кожен будинок нашого міста отримував тепло- і водопостачання… Ми знайшли вихід з цієї ситуації. Всі процедури пройдені, і, переконаний, що протягом двох тижнів гаряча вода в будинках вже буде», – зазначив Кличко у коментарі телеканалу «Київ».

Нагадаємо, до останнього часу в Києві існувала загроза зриву опалювального сезону. «Нафтогаз» не хотів укладати договір на постачання Києву газу через 5 мільярдів гривень, які заборгувало «Київенерго», колишній постачальник тепла і гарячої води у столиці. Наразі постачальником гарячої води та опалення для киян стало комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

На засіданні уряду, яке відбулося 29 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів віднайти джерела у державному бюджеті для надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 729 млн грн, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оформити і подати йому на підпис.