Кличко обіцяє столичним бюджетникам підвищення зарплати



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Видатки столичного бюджету збільшаться на 1,8 млрд гривень

На оплату праці пропонується спрямувати 903,1 млн гривень

Столична влада збирається збільшити видатки бюджету 2019 року на 1,8 млрд гривень у зв'язку з наявним залишком коштів на початок року. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час розширеного засідання Колегії Київської міської держадміністрації, повідомляє прес-служба столичного голови.

«Зважаючи на залишки коштів на початок цього року пропонується збільшити в цілому видатки столичного бюджету на 1,8 млрд гривень», - сказав він.

Зокрема, за результатами коригування бюджету пропонується збільшити видатки на зарплату працівників бюджетної сфери та на соціальний захист киян.

«Загалом на оплату праці пропонується спрямувати фактично половину коштів, на які плануємо збільшити видаткову частину бюджету, - 903,1 млн гривень», - пояснив мер.

Так, за словами Кличка, підвищення заробітної плати має відбутися практично для усіх робітничих професій в комунальних підприємствах, що утримуються із бюджету міста. «Ми поставили перед собою завдання вийти на рівень зарплати понад 8 тисяч гривень. Щоб наші робітники не шукали роботу в приватних підприємствах чи не їхали закордон. А така проблема зараз є і вона гостра», - наголосив Кличко.

Також планується збільшення зарплати для робітничих спеціальностей в середніх школах, для бібліотекарів, музейних працівників, робітничих спеціальностей в галузі культури, тренерів та обслуговуючого персоналу в дитячо-юнацьких спортивних школах, для соціальних працівників.

Разом з тим, міський голова підкреслив, що на сьогодні середня заробітна плата в Києві - найвища порівняно з середнім показником по Україні і постійно зростає. Так, середня зарплата за 2018 рік по Києву становила 13,5 тисяч грн, по Україні ж – 8 865 грн.

Як зауважив мер столиці, в рамках бюджетного коригування пропонується також збільшити на 200 млн гривень і видатки на соціальний захист малозабезпечених киян. З яких 50 млн - для сімей загиблих воїнів АТО на компенсації за земельні ділянки.

Також на Колегії КМДА обговорюють питання проходження опалювального сезону 2018-2019 років у столиці, благоустрою міста та заслухають інформацію «Про порушення термінів розгляду справ суб’єктами надання адміністративних послуг».