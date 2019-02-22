Кличко похвалився смертністю у київських лікарнях



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Мер Києва Віталій Кличко осоромився, кажучи про смертність у лікарнях

Раніше в інтенсивній терапії помирав кожен шостий пацієнт, а тепер – кожен другий, зазначив Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко осоромився в ефірі телеканала NewsOne, розповідаючи про смертність під час отримання інтенсивної терапії.

Відео опублікувала у Facebook журналіст Тетяна Висоцька.

«Якщо раніше у відділенні інтенсивної терапії помирала кожна шоста людина, то тепер - кожен другий (прогресивна статистика має обернене обчислення. - ред.). Це дуже важливо. Ми піднімаємо рівень, ми рятуємо життя», - сказав мер Кличко.

«Людина повторює завчені фрази, не вникаючи в суть. Тому й не усвідомлює, коли щось спотворює і промовляє дурниці. Так сміятися нам чи плакати?» - задається питанням Висоцька.

Нагадаємо, у січні з Кличком стався словесний конфуз на економічному форумі в Давосі. Під час обговорення діджіталізації української столиці Кличко знадобилося декілька спроб, щоб зрештою вимовити англійською слово digitalization.