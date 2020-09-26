У Києві зареєстрували 13 кандидатів на посаду мера



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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Комісія відмовила в реєстрації одному з кандидатів через відсутність документа про грошову заставу

Київська міська територіальна виборча комісія станом на суботу зареєструвала 13 кандидатів на посаду мера столиці на місцевих виборах.

Відповідні постанови ТВК опубліковані на сайті Київської міської ради.

На посаду мера Києва балотуються:

Микола Томенко («Рідна країна»);

Сергій Гусовський («За майбутнє»);

Юрій Левченко («Народовладдя»);

Олександр Омельченко («Єдність»);

Олександр Попов («Опозиційна платформа – За життя»).

Діана Гранцева (самовисуванка);

Сергій Притула («Голос»);

Єгор Фірсов («Екологічна альтернатива»);

Олексій Кучеренко («Батьківщина»);

Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського»);

Михайло Поживанов («Радикальна партія»);

Ірина Верещук («Слуга народу»);

Віталій Кличко («УДАР»).

Комісія відмовила в реєстрації Ігорю Писарцу. Причиною стала відсутність документа про грошову заставу.

Наразі на сайті також розміщені постанови 61 та 62, проте текст їх відсутній.

До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.