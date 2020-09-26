Захоплення заручників у суді. СБУ проводила антитерористичні тренування у Києві



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Фото Олександр Гусєв

У Києві біля Дніпровського районного суду побачили бронетехніку

Знімки опублікував на своїй сторінці в Facebook фотограф Олександр Гусєв.

«Київ, Дніпровський районний суд. За попередньою інформацією захоплення заручників в суді

UPD. СБУ проводила антитерористичні тренування. Всі роз’їхались», – згодом доповнив інформацію Гусєв.

Нагадаємо, у вівторок 21 липня, близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

1 серпня поліція застрелила «полтавського терориста», який захопив у заручники начальника карного розшуку Полтавської області – полковника Віталія Шияна. Злочинець мав військову підготовку і навички виживання в екстремальних умовах.

Як повідомлялося, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію. Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».