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    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)

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    Дніпровська набережна після демонтажу рекламних засобів - Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровська набережна після демонтажу рекламних засобів
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    На Дніпровській набережній демонтовано 58 біл-бордів

    Столичні комунальники навели порядок на Дніпровській набережній, прибравши біл-борди. Про це повідомив начальник управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    «4,5 км узбіч нещодавно «прикрашали» 99 біл-бордів загальною площею 3021 кв. м. Тепер на Дніпровській набережній розміщується 41 скрол загальною площею 656 кв. м», - написав він.

    По Києву наразі всього розміщено 4750 наземних рекламних засобів.

    Смирнов нагадав, що столична влада обіцяла залишити не більше 4390 рекламних конструкцій.

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    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    Як повідомлялося, протягом липня у Києві демонтовано 1325 незаконних рекламних засобів, серед яких 843 одиниці демонтували їхні власники. 

    У січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.

    Упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

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