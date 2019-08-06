Дніпровську набережну очистили від біл-бордів (фото)
На Дніпровській набережній демонтовано 58 біл-бордів
Столичні комунальники навели порядок на Дніпровській набережній, прибравши біл-борди. Про це повідомив начальник управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.
«4,5 км узбіч нещодавно «прикрашали» 99 біл-бордів загальною площею 3021 кв. м. Тепер на Дніпровській набережній розміщується 41 скрол загальною площею 656 кв. м», - написав він.
По Києву наразі всього розміщено 4750 наземних рекламних засобів.
Смирнов нагадав, що столична влада обіцяла залишити не більше 4390 рекламних конструкцій.
Як повідомлялося, протягом липня у Києві демонтовано 1325 незаконних рекламних засобів, серед яких 843 одиниці демонтували їхні власники.
У січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.
Упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.