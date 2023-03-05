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Хвилина мовчання: згадаймо пілота-винищувача Олександра Оксанченка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо пілота-винищувача Олександра Оксанченка
Олександр Оксанченко віддав життя за Батьківщину
фото з відкритих джерел

Герой України самовіддано загинув у перші дні широкомасштабної війни у повітряному бою з окупантами

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Оксанченка.

Олександр Оксанченко загинув на другий день повномасштабного вторгнення Росії під час повітряної битви за Київ, відволікаючи на себе авіацію ворога.

Захисник неба був першим військовим льотчиком, який опанував всі фігури вищого пілотажу. Його знали та ним захоплювалися авіатори усього світу. До того ж чоловік став найкращим льотчиком-винищувачем у світі.

«Більше ніж 2 тис. льотних годин, тріумфальні польоти на авіашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest. Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу тепер знає весь світ», – згадують про льотчика в Міноборони.

Олександр Оксанченко вважав, що фігура вищого пілотажу – не просто красиві маневри, а елементи реального бою. Казав, що усі статуетки, нагороди, визнання – це дрібниці. Переконував, наскільки важливо інвестувати в авіацію, про які б величезні кошти не йшла мова.

Олександр Оксанченко став учителем для багатьох українських пілотів. Встиг виховати достойну заміну. Один із його учнів під час інтерв’ю розповідав, що таких людей – одиниці. Він сподівався, що вчитель ще довго суворо контролюватиме й оцінюватиме всі його маневри в небі.

«Оксанченко навчив, що майстерність і відповідальність – синоніми. Переконував, що наша техніка і професіоналізм пілотів – вагомий аргумент у питанні захисту країни», – розповів учень пілота.

Хоч у 2018 році льотчик пішов у відставку, але з початком війни повернувся до служби. Олександр Оксанченко загинув 25 лютого 2022 року у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

28 лютого 2022 полковнику Оксанченку Олександру Яковичу за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі було посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Донька Олександра Ганна до річниці трагедії розповіла про батька в інтерв’ю 831 бригаді тактичної авіації. Вона згадує, що батько одним із перших українських героїв взяв на себе удар після повномасштабного вторгнення Росії.

«Він би не покинув, не дав літати молодшим своїм учням. Він не зміг би, бо це людина не тієї душі, щоб підставити, відсидітись. Він пішов на пенсію, був цивільною людиною, але не дивлячись ні на що 24 лютого повернувся до військової частини», – розповіла Ганна.

Вона також додала, що її батько був доброю, щирою та скромною людиною. Був воїном, люблячим чоловіком та опорою для дружини й дітей, в той же час встигав займатися буденними справами та допомагати своїм учням.

«Після загибелі тата я не бачила стільки чоловічих сліз. Сліз татових друзів, які не могли просто говорити й іноді зі мною поруч стояти. Вони від’їжджали, просто сідали в машину, закривали дверцята й плакали», – розповіла донька Оксанченка.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять всіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Раніше повідомлялося, що у повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко.

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Теги: льотчик пілот війна пам'ять

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