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Мешканці російського селища здійняли бунт через похорони «вагнерівця»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мешканці російського селища здійняли бунт через похорони «вагнерівця»
Окупанта не хочуть поховати з почестями
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місцевий дім культури відмовився проводити прощання з чоловіком, який раніше був засуджений за вбивство

У російському Забайкаллі жителі селища посварилися через похорон вагнерівця. Про це повідомляє регіональний портал новин Chita.ru.

Жителі села Жирекен Чернишівського району Забайкальського краю РФ посварилися через похорон Микити Касаткіна, який загинув на війні у складі ПВК «Вагнер».

Глава сільської адміністрації Олена Когодєєва пояснила, що люди розійшлися в думках щодо того, чи потрібно влаштовувати похорон із почестями. За її інформацією, загиблого вагнерівця кілька років тому було засуджено за вбивство.

«У людей це у пам'яті. Половина селища каже: «Ми що, тепер із убивць будемо героїв робити?» Половина каже, що він у СВО кров'ю викупив гріхи. Село розділилося на два табори, вони там між собою баталії влаштовують», – розповіла Когодєєва.

Вона вважає, що потрібно просто провести людину в останню дорогу. До цього рідні Касаткіна розповіли, що їм відмовили в організації прощання у будинку культури. У відповідь голова забайкальського селища роз'яснила, що у них відсутній типовий дім культури. За її словами, культурний центр розмістили в орендованому приміщенні колишнього магазину, де атмосфера зовсім не жалобна.

Адміністрація селища запропонувала провести прощання з вагнерівцем у церкві. Глава Жирекена вважає такий варіант найбільш підходящим. Там із чоловіком зможуть попрощатися усі охочі. 

Зауважимо, раніше на Уралі з почестями поховали вагнерівця, який забив до смерті власну матір.

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Теги: ПВК Вагнера похорон

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