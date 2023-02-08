Мешканці російського селища здійняли бунт через похорони «вагнерівця»

Місцевий дім культури відмовився проводити прощання з чоловіком, який раніше був засуджений за вбивство

У російському Забайкаллі жителі селища посварилися через похорон вагнерівця. Про це повідомляє регіональний портал новин Chita.ru.

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Жителі села Жирекен Чернишівського району Забайкальського краю РФ посварилися через похорон Микити Касаткіна, який загинув на війні у складі ПВК «Вагнер».

Глава сільської адміністрації Олена Когодєєва пояснила, що люди розійшлися в думках щодо того, чи потрібно влаштовувати похорон із почестями. За її інформацією, загиблого вагнерівця кілька років тому було засуджено за вбивство.

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«У людей це у пам'яті. Половина селища каже: «Ми що, тепер із убивць будемо героїв робити?» Половина каже, що він у СВО кров'ю викупив гріхи. Село розділилося на два табори, вони там між собою баталії влаштовують», – розповіла Когодєєва.

Вона вважає, що потрібно просто провести людину в останню дорогу. До цього рідні Касаткіна розповіли, що їм відмовили в організації прощання у будинку культури. У відповідь голова забайкальського селища роз'яснила, що у них відсутній типовий дім культури. За її словами, культурний центр розмістили в орендованому приміщенні колишнього магазину, де атмосфера зовсім не жалобна.

Адміністрація селища запропонувала провести прощання з вагнерівцем у церкві. Глава Жирекена вважає такий варіант найбільш підходящим. Там із чоловіком зможуть попрощатися усі охочі.

Зауважимо, раніше на Уралі з почестями поховали вагнерівця, який забив до смерті власну матір.