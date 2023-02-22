Мер Києва нагородив учасників Революції Гідності та родини загиблих Героїв

«Під час Революції Гідності, Україна показала, що вона держава сильних і сміливих людей»

Мер Києва Віталій Кличко нагородив учасників Революції Гідності та родини загиблих Героїв і вшанував пам’ять полеглих Героїв Небесної Сотні. Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Мер столиці наголосив, що дев’ять років тому путінський режим не зрозумів, що українці – вільні люди і за свою свободу та свою державу битимуться відважно і безкомпромісно.

«Під час Революції Гідності, Україна показала, що вона держава сильних і сміливих людей. Сьогодні, через дев’ять років, українці вражають світ своїм героїзмом і непохитністю. Впевнений, Україна стане частиною великої європейської родини, повноправним членом ЄС. Це – те прагнення, з яким в листопаді 2013 року українці і вийшли на Євромайдан. Ми обрали свій шлях – і він не в російську імперію!» – зазначив Віталій Кличко.

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Мер вручив нагороди учасникам Революції Гідності, зокрема, нинішнім військовослужбовцям, волонтерам, родинам полеглих Героїв, які пішли захищати Україну після широкомасштабного вторгнення російського агресора.

Загалом нагороди отримали 49 киян. Їх відзначили Подяками від Київського міського голови, медалями «Честь. Слава. Держава», почесними грамотами Київського міського голови, нагрудним «Знаком Пошани» та відзнакою «Революція Гідності».

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Нагородження учасників Революції Гідності фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, щорічно 20 лютого, згідно з Указом Президента України, відзначається День Героїв Небесної сотні. Україна вшановує пам’ять загиблих Героїв – учасників Революції Гідності.