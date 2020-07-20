  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столичному кафе стався вибух

    • Розсилка
    Вибух стався сьогодні о 15.30 у Деснянському районі - У столичному кафе стався вибух
    Вибух стався сьогодні о 15.30 у Деснянському районі

    Внаслідок вибуху ніхто не постраждав

    У Києві в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. Про це інформує поліція Києва у Facebook.

    На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилася сумка.

    «Сьогодні о 15:40 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. 

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху невідомого предмета в столичному кафе. 

    Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції.

    Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

    вибух Київ поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ