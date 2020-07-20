У столичному кафе стався вибух
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав
У Києві в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. Про це інформує поліція Києва у Facebook.
На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилася сумка.
«Сьогодні о 15:40 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху невідомого предмета в столичному кафе.
Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції.
Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.