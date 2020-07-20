У столичному кафе стався вибух



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Вибух стався сьогодні о 15.30 у Деснянському районі

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав

У Києві в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. Про це інформує поліція Києва у Facebook.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилася сумка.

«Сьогодні о 15:40 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху невідомого предмета в столичному кафе.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.