Кличко привітав українців з Великоднем



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Кличко привітав українців з Великоднем Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва побажав українцям миру, добра і світлих думок

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців зі святом Воскресіння Христового. Відеоролик з привітанням Кличко розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У ролику мер прикрашає Великодніми писанками та гірляндами сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки. Ці реконструйовані сходи відкрили в столиці влітку минулого року. Вони стали частиною великого туристичного маршруту, який з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів.

У Великодньому ролику також знявся кролик Борис. А всі охочі кияни могли приєднатися до процесу прикрашання сходів разом з мером.

«Я бажаю вам миру, добра і світлих думок. Не треба зневіри! Ми все подолаємо!», - говорить у святковому відео Кличко.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав із Великоднем християн України східного обряду. Він поділився з українцями власним рецептом щасливої паски.