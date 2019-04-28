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    Кличко привітав українців з Великоднем

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    Кличко привітав українців з Великоднем - Кличко привітав українців з Великоднем
    Кличко привітав українців з Великоднем
    Фото: kiev.klichko.org

    Мер Києва побажав українцям миру, добра і світлих думок

    Мер Києва Віталій Кличко привітав українців зі святом Воскресіння Христового. Відеоролик з привітанням Кличко розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

    У ролику мер прикрашає Великодніми писанками та гірляндами сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки. Ці реконструйовані сходи відкрили в столиці влітку минулого року. Вони стали частиною великого туристичного маршруту, який з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів.

    У Великодньому ролику також знявся кролик Борис. А всі охочі кияни могли приєднатися до процесу прикрашання сходів разом з мером.

    «Я бажаю вам миру, добра і світлих думок. Не треба зневіри! Ми все подолаємо!», - говорить у святковому відео Кличко.

    Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав із Великоднем християн України східного обряду. Він поділився з українцями власним рецептом щасливої паски.

    Віталій Кличко свята мер Великдень 2019 Facebook кияни
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