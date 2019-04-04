Кличко радить депутатам забути про політичні пристрасті і зціпити зуби



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Віталій Кличко закликав Київраду працювати на благо киян

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ефективно працювати, незважаючи на політичні пристрасті, що вирують навколо. Про це він заявив перед початком засідання Київради, повідомляє прес-служба столичного голови.

«У нас сьогодні засідання, на якому маємо ухвалити необхідні зміни до бюджету столиці. Київрада повинна ефективно працювати, незважаючи на політичні пристрасті, що вирують навколо», - сказав Кличко.

Він зазначив, що перший тур виборів президента України в Києві 31 березня відбувся демократично, без порушень і фальсифікацій. Та наголосив на необхідності забезпечення таких же умов для голосування в другому турі. Для цього правоохоронці та політики повинні працювати разом, аби не допустити можливих провокацій та дестабілізації ситуації в столиці.

«Політична боротьба дуже напружена. Увага світу сьогодні прикута до України. І ми не маємо права втратити репутацію держави, яка бореться за своє демократичне, європейське майбутнє. Бо вибори завершаться, і важливо, як далі рухатиметься і розвиватиметься наша країна і наша столиця. Тому ми повинні зціпити зуби і працювати», - додав мер Києва.

Кличко закликав депутатів відкласти популізм, гасла та зайві емоції та працювати на благо киян.

«Від міської влади кияни чекають роботи і конкретних справ. А їх у нас багато. У нас розпочався дорожній сезон, оновлюємо столичні автошляхи, продовжуємо ремонтувати парки, будувати садки і школи, об’єкти туристичної інфраструктури», - підкреслив він.

Також мер Києва нагадав, що з 6 квітня в столиці завершується опалювальний сезон та розпочинається ремонт тепломереж на найпроблемніших ділянках.

Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.

Отже, у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.

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